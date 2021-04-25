Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL
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Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Arnavutköy'de Pakistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılan yangın faciasının yaşandığı hırdavat deposunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 'Çıkş nedeniyle ilgili kesin bir bilgi yok dedi.

Arnavutköy'de Pakistan uyruklu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılan yangın faciasının yaşandığı hırdavat deposunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 'Çıkş nedeniyle ilgili kesin bir bilgi yok dedi.

Merkez Mahallesi'ndeki hırdavat deposunda çıkan yangının ardından bölgeye gelip, incelemelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yaptığı açıklamada şunları söyledİ Maalesef dört yabancı uyruklu misafirimiz hayatını kaybetti. Şu an soğutma çalışmaları devam eden bir durum var. Yangın söndürüldü içeride ancak bir yandan duman zehirlenmesi diğer yandan da belli vatandaşlarda yanıklar var. Buna bağlı olarak ölüm gerçekleşmiş. Çıkış nedeni ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak yangının söndürüldüğünü biliyoruz. Oradaki itfaiyeci arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, ilk önce dışarı bir kişi çıkıyor yaralı olarak. Daha sonra itfaiye geldiğinde müdahale etmek suretiyle diğerlerini buluyor ama maalesef ölü olarak buluyor. İçeride yatan varmış. Arkadaşlarımız içeride yatıyor olabilirler. Acaba vardiya usulü çalışmadan kaynaklı bir şey midir yoksa yatakhane olarak kullanılan bir yer midir bunlar ancak tespitlerden sonra belli olacak. İçeride ulaşılması gereken bir kişi kalmamıştır.

Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI BALTACI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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