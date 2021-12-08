Armutlu'da faaliyet gösteren tarım ve deniz ürünleri tesisleri ziyaret edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile Armutlu Kaymakamı Alpaslan Kılıç, ilçede faaliyet gösteren tarımsal yatırım tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Parıldar, beraberinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hayrullah Kaya ile Armutlu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Armutlu Kaymakamı Kılıç ile Jeotermal Meyve Sebze Kurutma Tesisi'ni gezen Parıldar, tesisteki makineleri inceleyerek işletme yetkililerinden bilgiler aldı.

Ardından bakanlık destekleriyle yapılan zeytinyağı fabrikasını gezen heyet, Fıstıklı Balıkçı Limanı'nda da incelemelerde bulundu.

Heyet, 29-30 Kasım'da lodosun balıkçı barınaklarına verdiği hasarla ilgili bilgi aldıktan sonra tekneyle bakanlık destekleriyle yapılan midye çiftliklerinin olduğu bölgeye geçti.

Müdürlük tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmalarla Yalova kıyılarında toplam 7 Akdeniz midyesi yetiştiricilik başvurusunun yapıldığı, çiftliklerin toplam kapasitesinin yılda 8 bin 900 ton olacağı belirtildi.

İl Müdürü Parıldar, midye çiftlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, balıkçıların ağ atıp avlanmalarına engel teşkil ederek balıkçılık faaliyetlerine engel olan, atılan ağların yırtılarak hayalet ağ olmasına sebep olarak çevreye olumsuz etki eden, ayrıca deniz turizmine de balta vuran müsilaj sorununa Yalova'da kurulan midye çiftlikleri büyük oranda fayda sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'de tüketilen midyenin bir kısmının yetiştiricilikle, bir kısmının ithalat, bir kısmının da kaçak avcılıktan sağlandığına dikkati çeken Parıldar, kurulan çiftliklerin tam kapasite ile üretime geçmesiyle hem ithalatın önüne geçileceğini hem de ihracat fırsatı doğacağını aktardı.

Yetiştiricilik faaliyetleri kapsamında Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde bulunan üç ayrı noktadan her hafta midye ve deniz suyu örnekleri alındığına vurgu yapan Parıldar, "Bunlar Gıda Kontrol Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Bu kapsamda yetiştiricilik yoluyla elde edilen midyeler güvenli bir şekilde halkımızın tüketimine sunulacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde büyük destek veren başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Su Ürünleri Genel Müdürümüz ve ekibine, Valimize, milletvekillerimize, il yöneticilerimize, siyasilerimize teşekkür ederim." dedi.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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