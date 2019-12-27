Arkeoloji Bölümü Konferans düzenledi

27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:05

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından, "Arkeoloji Konferansı" düzenlendi.



Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa davetli konuşmacılar; Adnan Menderes Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Adnan Menderes Üniversitesi Arş. Gör. Arzu Özver, Üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.



Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" başlıklı sunumunda; yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespiti, Gryneion'daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmalarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.



Arş. Gör. Arzu Özver ise, "Tralleis Batı Nekropol'ü ve Buluntuları" başlıklı konuşmasında; Tralleis Batı Nekropolü'nde belirlenen mezar tipleri ve buluntularından bahsetti. Mezar tiplerinin ölen kişinin statüsüne göre farklılık gösterdiğini belirten Özver, kandil, kase, Terrakotta Figurin gibi birçok ürünün ölüyle birlikte hediye amaçlı olarak mezara konulduğunu ifade etti. Konferans, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA