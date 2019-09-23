Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

23.09.2019 12:24

Barda içkisini yudumlayan kadının arkasından sarkan tuvalet kağıdı, sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Daily Star gazetesinin internet sitesine yansıyan videoda, hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadın, karşısında oturan bir erkekle sohbet ediyor.

1,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Dikkatli bakıldığında ise kadının kot pantolonunun arkasından kuyruk gibi bir tuvalet kâğıdı rulosunun sarktığı görülüyor. Görüntüler 'Barstool Sports' adlı Instagram hesabı tarafından yayınlandı ve şimdiye dek 1,5 milyondan fazla izlendi.

20 DAKİKADAN FAZLA O ŞEKİLDE OTURDU

Videoya tuvalet dikkatsizliğini kayda alan kameraman ve arkadaşlarının kahkahaları yansıyor. Kameramanın arkadaşının "Oo, şuna bakın" demesi de duyuluyor. Kadının pantolonundan sarkan tuvalet kâğıdıyla 20 dakikadan fazla oturduğu belirtildi.