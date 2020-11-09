İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı

Aksaray'da yabancı uyruklu Zolaika R., çalıştığı iş yeri sahibi Ahmet Y.'nin sürekli olarak kendisini rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. Zolaika R.'yi rahatsız etmeye devam eden iş yeri sahibi kadını zorla arabaya bindirmek istedi. Ahmet Y., kaçmaya çalışan kadını yakalayarak ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı.

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 857 Sokakta meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, bir süre önce Ahmet Y.'nin iş yerinde çalışmaya başlayan yabancı uyruklu Zolaika R., iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı.

ZORLA ARACINA BİNDİRMEK İSTEDİ

İşten ayrılan kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam ederken, gece yarısı yine kadını takip ederek dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi. Kadının araca binmeyi reddetmesi ve kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile araçtan inerek kadının peşinden koşmaya başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK YARALADI

Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yere yığılan kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.

KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN