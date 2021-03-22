Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti
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Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti

22.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:28

Tunceli'de arkadaşlarıyla piknik yapan Yusuf Yıldırım, yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak, önce çevreye ateş etti. Genç adam ardından aynı silahla intihar etti.

Dün öğle saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde iddiaya göre Yusuf Yıldırım ile 3 arkadaşı piknik için bir araya geldi.

ÖNCE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

Henüz belirlenemeyen bir sebeple Yusuf Yıldırım, piknik yaptıkları sırada yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak çevreye rastgele ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Yusuf Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri A.Y. ile diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
PİLOT: Silahin oldugu bir ortamda, hayir olmaz
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