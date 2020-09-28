Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken yılanın ısırdığı küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çocuğu ısıran yılanın zehirli engerek olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda çıkan yılan Civan Bakay (13), ısırdı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken Bakay'ı ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa UFAK