Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda

28.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:46
Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken yılanın ısırdığı küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören çocuğu ısıran yılanın zehirli engerek olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda çıkan yılan Civan Bakay (13), ısırdı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken Bakay'ı ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa UFAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Mert Fırat Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Babel Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı çocuk, yoğun bakımda - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:46:16. #1.14#
title