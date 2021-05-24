Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini basan saldırgan canından oldu

Denizli'de bir şahıs, arkadaşıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca, başka bir arkadaşı arayıp "O benim düşmanım, nasıl fotoğraf çektirirsin?" diyerek 7 kişiyle birlikte şahsın evine gitti. Evdekilerle çıkan kavgada ağır yaralanan saldırgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa K. arkadaşı S.A. ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. S.A. ile aralarında husumet bulunan Yaşar Keskinsaz (28), "Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin?" diyerek aradığı Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Sosyal medyadan da devam eden tartışmanın ardından S.A'nın Mustafa K. ile aynı evde olduğunu öğrenen Yaşar Keskinsaz, 7 arkadaşını 2 araca bindirerek baskına geldi.

KUZENLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşar Keskinsaz ve arkadaşlarının kendisi ve S.A'ya zarar vermelerinden korkan Mustafa K., yakında yaşayan kuzenleri Halil U., Mustafa U. ve Musa K.'dan yardım istedi. Evin önüne gelen Yaşar Keskinsaz ile görüşen Musa K., olayın büyümemesi için 7-8 kişilik grubu ikna etmeye çalıştı. "Sizinle işimiz yok. Bize S.A.'yı verin" diyen Yaşar Keskinsaz, belinden çıkardığı silah ve elindeki bıçakla, olayla hiç alakası olmayan 3 kuzenin üzerine yürüdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir anda bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada, olayı büyümeden önlemeye çalışan Musa K., Halil U. ve Mustafa U. ile arkadaşlarıyla baskına gelen Yaşar Keskinsaz yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Keskinsaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halil U., Mustafa U., Y.İ.G. ve B.D.D. tutuklanırken; 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı