Arkadaşlarına tabanca ile şaka yaparken başından vuruldu

KIRIKKALE'de otomobilde arkadaşlarıyla içki için Serkan Uzman, şakalaşırken başına dayadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

KIRIKKALE'de otomobilde arkadaşlarıyla içki için Serkan Uzman, şakalaşırken başına dayadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobilde içki içerken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı. Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin, Uzman'ın başından çıkıp aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can