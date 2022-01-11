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Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi Elazığ'da hayatını kaybeden Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

ELAZIĞ - Elazığ'da hayatını kaybeden Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirildi.

Elazığ'da hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için arkadaşları tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, "Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

Arkadaşları hayatını kaybeden tıp öğrencisi için anma töreni düzenledi

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