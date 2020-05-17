Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
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Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut, köpeğinin öldüğünü öğrenince yıkılmıştı. Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında, Ersin Korkut'a daha fazla üzülmemesi için Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
17.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:23

Acun Ilıcalı, salı günü Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini verememişti. Acı haberi veremeyen Ilıcalı, Korkut'un kuzeni olan oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemişti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.

KÖPEĞİ CANLI YAYINA ÇIKARDI

Dominik'ten yayına katılan Acun ılıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut'un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.

Arkadaşları Ersin Korkut'a Mess'e benzeyen köpek aldı

ARKADAŞLARINDAN ERSİN KORKUT'A SÜRPRİZ

Ilıcalı, Ersin Korkut'un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi.

Ilıcalı köpeğin 6 aylık olduğunu söyledi. Ilıcalı açıklamasında "Ersin'e göstermedik ilk başta şok olmasın diye. Önden anlattık ona sonra tepki göstermedi. Ama Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" dedi.

Arkadaşları Ersin Korkut'a Mess'e benzeyen köpek aldı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Magazin Manşet

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