Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı
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Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

13.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:33
Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi Çakırağa Camii Sokak'ta esnaf arkadaşıyla sohbet eden M.T., arkasından gelen saldırganın kurşunlarına hedef oldu.

M.T.'yi bacaklarından tabancayla vuran saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

M.T.'nin vurulma anını ise güvenlik kamerası görüntüledi.

FatihOlay Yerisilahlı yaralama

Kaynak: AA

Haber Videosu: Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı
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