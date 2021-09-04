Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gören baba, katil oldu
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Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gören baba, katil oldu

Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gören baba, katil oldu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya'da arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğine dair bir video gören adam çılgına döndü. Kaçan arkadaşını bulup öldüren baba, polise her şeyi itiraf etti. Bölge sakinleri ise babaya sahip çıkarak "Her anne ve baba böyle bir videoyu görünce aynı tepkiyi verir. Çocukları korumak anne ve babaların görevidir." yorumunu yaptı.

Rusya'da 34 yaşındaki Vyacheslav M isimli roket fabrikası çalışanı, en yakın arkadaşı Oleg Sviridov ile bir şeyle içtiği sırada arkadaşının cep telefonuna baktı.

POLİSTEN ÖNCE BULUP ÖLDÜRDÜ

Vyacheslav, arkadaşının cep telefonunda sekiz yaşındaki kızını taciz ettiği anlara ait bir videoyu gördü. Bu sırada Oleg masadan kalkıp kaçtı. Bunun üzerine Vyacheslav polise şikayette bulundu. Fakat Oleg'i polis yakalamadan önce Vyacheslav kendini bulup öldürdü. Oleg'in telefonunu inceleyen polis, şahsın üç küçük kıza daha tacizde bulunduğunu tespit etti.

Vyacheslav, polise verdiği ifadede Oleg'i ormanda öldürdüğünü tiraf etti.

HALK, BABAYA SAHİP ÇIKTI

Cinayetin meydana geldiği Vintai köyü sakinleri, Vyacheslav'e destek mesajları atıp yargılanmaması gerektiğini söylediler. Eski Rusya devlet başkanı adayı ve gazeteci Anna Plekhanova da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babaya destek verdi. Anna şunları yazdı: "Suç video görüntüsü ile kanıtlanmışsa, baba suçlu mudur? Her anne ve baba böyle bir videoyu görünce aynı tepkiyi verir. Çocukları korumak anne ve babaların görevidir."

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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