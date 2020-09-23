Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
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Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

23.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:35

Bartın'da ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Nurullah Güney, arkadaşının kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, arkadaşının kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Nurullah Güney (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Eylül'de Ulus ilçesindeki Ardıç Yaylası'nda meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Nurullah Güney, arkadaşının kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah Güney, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Nurullah Güney, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları (2)
ADALET YENGEN: Ağaçta can insan da. Allah rahmet eylesin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEHMET: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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