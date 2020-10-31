Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
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Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü

31.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:17
Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bağ evinde iddiaya göre 3 arkadaşıyla eğlenen R.T.Ç.'nin (16) arkadaşı Ali Osman Kalay'a (14) şaka amaçlı doğrulttuğu dedesine ait av tüfeği aniden ateş aldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bağ evinde iddiaya göre 3 arkadaşıyla eğlenen R.T.Ç.'nin (16) arkadaşı Ali Osman Kalay'a (14) şaka amaçlı doğrulttuğu dedesine ait av tüfeği aniden ateş aldı. Boğazından vurulan Kalay, olay yerinde hayatını kaybederken R.T.Ç., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşlarıyla birlikte dedesi M.A.'ya (65) ait Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti. 3 arkadaşıyla sohbet eden R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini şaka amaçlı Ali Osman Kalay'a doğrulttu. Ancak tüfek ateş aldı ve lise öğrencisi Kalay, boğazından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kalay, kurtarılamadı.Ali Osman Kalay'ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.T.Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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