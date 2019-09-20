Arkadaşını köpekleri kovalamak isterken yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü

20.09.2019 11:34

KONYA'nın Çumra ilçesinde, arkadaşı Veysel Akman'ı (42) başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Koyuncu (45) ile adli kontrol kararıyla serbest bırakılan kardeşi Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E.'nin 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmalarına başlandı. Mustafa Koyuncu, savunmasında, "Köpekler, Veysel'e saldırıyordu. Ben köpeklere engel olamadım. Bunun üzerine bir sopayla köpeklere vurmaya başladım. Bu sırada sopayla vurduğum darbelerden bazıları Veysel'e gelmiş olabilir. Veysel'i içeri götürüp yatırdık. Ertesi gün geldiğimizde ölmüştü" dedi.

Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Koyuncu, 21 Mart'ta arkadaşı Veysel Akman'ı arayarak, borç verdiği 25 bin liradan kalan 10 bin lirayı istedi. Akman da Koyuncu'ya parayı vereceğini söyleyerek, eve çağırdı. Mustafa Koyuncu kardeşi Bayram Emre Koyuncu ve arkadaşı Muhammet E. ile birlikte akşam saatlerinde Akman'ın evine gitti. Koyuncu, sabah saatlerinde jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı bahçedeki köpek kulübesi yanında hareketsiz yatarken bulduğunu söyledi. Gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Veysel Akman'ın, yapılan ön otopsisinde başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirlendi. Bu gelişme üzerine jandarma, Mustafa Koyuncu, Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E.'yi gözaltına aldı. Akman'ı, 10 bin lira alacağı nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YARGILAMALARINA BAŞLANDI

Tutuklu sanık Mustafa Koyuncu ile tutuksuz Bayram Emre Koyuncu ve Muhammet E.'nin Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmalarına başlandı. Mustafa Koyuncu savunmasında, Veysel Akman'ı kasten öldürmediğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Olaydan önce aramızda alacak-verecek meselesi vardı. Bizim koyunlar vardı. Ben de babamdan izin alarak alacak- verecek karşılığı koyunları Veysel'e satmak istedik. Kardeşim Bayram'ı da alarak hayvanların bulunduğu köye gittik. Veysel ile hayvanların bulunduğu ağıla girdik. Veysel koyunların fiyatını sordu. Pahalı bulunca bana küfür etti."

'KÖPEKLERE VURURKEN ONA DA VURMUŞ OLABİLİRİM'

Küfür etmesinin ardından ağılda Veysel Akman ile tartışmaya başladığını belirten Koyuncu, "Ağılda Veysel ile tartışmaya başladık. Tartışma üzerine çoban köpekleri Akman'a saldırmaya başladı. Ben köpeklere engel olamadım. Bunun üzerine bir sopayla köpeklere vurmaya başladım. Bu sırada sopayla vurduğum darbelerden bazıları Veysel'e gelmiş olabilir. Köpekler gittikten sonra yerde yatan Veysel'i, Bayram ve Muhammet ile içeriye götürdük. Ardından Veysel'in elini yüzünü yıkayıp yaralarına pansuman yaptık. Hastaneye götürmek istedik; fakat kendini iyi hissettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu için hastaneye gitmek istemedi" diye konuştu.

SABAH GELDİĞİMİZDE ÖLMÜŞTÜ

Ertesi gün tekrar geri geldiklerinde Veysel Akman'ı yatağında ölü vaziyette bulduklarını öne süren Mustafa Koyuncu, "Veysel kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine onu ağılın yanındaki eve bıraktık. Eşimi Konya'ya hastaneye götüreceğim için oradan ayrıldım. Ertesi gün tekrar eve vardığımda Veysel yatıyordu. Uyanması için kendisine dokundum fakat hiçbir tepki vermedi. Ardından ambulansı aradım. Nasıl öldüğünü anlamadım. Hala olayın şokundayım" şeklinde konuştu.

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

Savunmanın ardından mahkeme başkanı, otopside Veysel Akman'ın beyin kanamasından öldüğünün tespit edildiğini söyledi. Koyuncu da "Ben sopayla köpekleri ayırmaya çalışıyordum. Veysel'e bilerek vurmadım. Ayrıca Veysel aile dostumuzdu. Böyle olsun istemezdim" diye cevap verdi.

İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Kardeşi Bayram Emre Koyuncu ise ifadesinde şunları söyledi:

"Koyunların bulunduğu ağılın dışında beklerken içeriden küfürleşme sesleri duydum. Ardından köpekler havlamaya başladı. Ağabeyim köpekleri uzaklaştırmak için bir süre mücadele etti. Köpekler uzaklaştıktan sonra ağabeyim bizi çağırdı. Muhammet ile Veysel'i içeriye taşıdık. Ona pansuman yaptık. Hastaneye kendisi gitmek istemeyip evde yatmak isteyince, biz de evden ayrıldık"

Bayram Emre Koyuncu, savcılıktaki ifadesinde geçen, "Ağabeyim Veysel'e sinirlenerek birkaç defa vurdu" şeklindeki beyanını kabul etmediğini, o sırada kendisinde olmadığını öne sürdü.

Duruşma, sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından ertelendi.

Kaynak: DHA