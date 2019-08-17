Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17.08.2019 17:37
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),
Kaynak: DHA