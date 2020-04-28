Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alır almaz evinin önüne giderek gözyaşlarına boğulan Sibel Can, Yerlitaş'ın cenaze namazının kılınacağı camiye erkenden geldi.

Beyin kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş, evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alır almaz yakın dostu Yerlitaş'ın evine giden şarkıcı Sibel Can, bugün erkenden cenaze namazının kılıncağı camiye giderek hazır bir şekilde bekledi.

ÖNLEMLERE UYARAK CAMİYE GELDİ

Ünlü sanatçı Sibel Can ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak olan modacı dostu Nur Yerlitaş'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere erkenden camiye geldi. Can'ın koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven taktığı da görüldü.

YERLİTAŞ'IN TABUTUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dün akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Snob Magazin