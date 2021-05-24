Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşını öldürdü
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Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşını öldürdü

Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşını öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan cinayet zanlısı, arkadaşıyla farklı tarihlerde aynı kızla birlikte olduklarını ve bu yüzden arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

22 Mayıs gecesi, Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, parkta alkol içen Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı Deniz Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Deniz Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi Deniz Ö., yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise parka gelerek incelemelerde bulundu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özel'in ilk ifadesinde, arkadaşıyla farklı tarihlerde beraber oldukları kız arkadaş yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu yüzden işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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