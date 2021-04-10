Arka Sokaklar zirvede!
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Arka Sokaklar zirvede!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Arka Sokaklar zirvede!

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 585'inci bölümü tüm kişilerde 9.22 reyting 19.98 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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