Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!
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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!
02.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:03

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kanal D ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Arka Sokaklar da ekip yine suç ve suçlularla mücadelesini sürdürür. Bir yanda da kendi hayatlarındaki çıkmalarla savaşırlar. Arka Sokaklar son bölüm haberimizde.

Nükhet, Kadir'e anlattığı yalanlarla Cemal'in sonunu hazırlar. Her şeyden habersiz operasyona giden ekip, bir tuzağın içine düşmüştür. Rıza Baba, Cemal'in hayatınn tehlikede olduğunu gördüğünden yeni önlemler almak zorundadır. Arka Sokaklar 551. bölümde neler oldu? İşte, ayrıntılar...

Arka Sokaklar son bölüm izle...

551. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayımlanan dizide; Mesut ve Oya ufak çapta bir baskın düzenliyorlar. Diğer yandan Engin, Mesut ve Hakan'da bir çeteyi suç üstü yakalamıştır. Tekin'in ise gözleri önünde Sinem'e araba çarpar. Sinem kurtulacak mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nükhet, Cemal'in itirafından sonra soluğu Kadri'nin evinde alıyor. Ona, Cemal'in oğullarının katili olduğunu söylüyor. Kadri, intikam yemini ediyor ve Cemal'i öldürmek için bir plan yapıyor. Emniyette kendilerine çalışan polis memurunu kullanarak Cemal'e yanlış bilgi paylaşıyorlar. Bilgi Kadri'nin yerinin belirlendiğidir. Cemal, yanında Ezgi ve Hakan olmak üzere adresi kontrole gidiyor; fakat, Kadri ve adamlarının tuzağına düşüyorlar. Büyük çatışmadan sonra olay yerine gelen ekibin kalanı onları bu çıkmazdan kurtarıyor. Cemal'in hayatı tehlikede olduğundan Rıza Baba bazı önlemler almak zorunda kalıyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar dizisi aksiyon ve macera dolu 550. bölümü ile 1 Mayıs akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Sevilen dizinin yeni bölümü ise 8 Mayıs'ta yayımlanacak.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 550. son bölüm izle!
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