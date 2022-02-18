Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 615. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 615. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Bu plana göre Emre dövüşçü, Cemal de onun antrenörüdür. Kafes dövüşü yapılan çete ile iletişim kurularak Emre'nin sisteme dahil edilmesi sağlanır. Dövüşler yapılır ve Emre büyük başarılar kazanır. Bu durum çete liderinin de dikkatini çeker. İşler eki için iyi giderken tatsız bir durum yaşanır. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

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