Arka Sokaklar Volkan kim? Boğaç Aksoy kimdir, sağlık durumu nasıl?

Arka Sokaklar Volkan kim ve Boğaç Aksoy kimdir sorularının yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy kim, kaç yaşında, nereli? Boğaç Aksoy'un sağlık durumu nasıl?

ARKA SOKAKLAR VOLKAN KİMDİR?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar'da Volkan karakterini Boğaç Aksoy canlandırmaktadır.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit'te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine de sahip. Her zaman eğitimine önem veren Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Boğaç Aksoy, son olarak Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol aldı.

BOĞAÇ AKSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Bir gün önce Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.

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