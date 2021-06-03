Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Uzun yıllardır devam eden Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Onur Bay! Onur Bay kimdir? Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun yıllardır devam eden Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Onur Bay! Onur Bay kimdir? Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

ONUR BAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sezon finali Arka Sokaklar dizisinde ayrılık haberi yayıldı. Tekin karakterine hayat veren Onur Bay'ın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ONUR BAY KİMDİR?

24yaşında, Onur Bay İstanbullu. 2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 22:01:14. #1.16#

title