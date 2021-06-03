Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun yıllardır devam eden Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Onur Bay! Onur Bay kimdir? Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun yıllardır devam eden Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Onur Bay! Onur Bay kimdir? Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Onur Bay Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

ONUR BAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sezon finali Arka Sokaklar dizisinde ayrılık haberi yayıldı. Tekin karakterine hayat veren Onur Bay'ın yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ONUR BAY KİMDİR?

24yaşında, Onur Bay İstanbullu. 2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı.