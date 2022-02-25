Arka Sokaklar Poyraz kimdir, gerçek adı nedir? Cenk Gürpınar kim, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Poyraz'ı aslında kim?
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Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizide yer alan Poyraz karakteri hakkında Arka Sokaklar Poyraz kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Daha önce pek çok yapımda gördüğümüz Cenk Gürpınar kim, kaç yaşında? Cenk Gürpınar'ın rol aldığı diziler ve filmler
Arka Sokaklar Poyraz kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Cenk Gürpınar kimdir, kaç yaşında, nereli?
ARKA SOKAKLAR POYRAZ KİMDİR?
Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da Poyraz karakterini canlandıran isim Cenk Gürpınar'dır.
CENK GÜRPINAR KİMDİR?
Mehmet Cenk Gürpınar (d. 7 Ocak 1984, İstanbul) Türk reklam, dizi ve sinema oyuncusudur. En iyi bilinen rolü Acemi Cadı'da canlandırdığı "Cenk" karakteridir.
Ortaokulu Özel Doğuş Koleji, Liseyi de Özel Atacan Koleji'nde tamamladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Daha sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümünde eğitim almıştır.
TV dizileri
- İlk Göz Ağrısı (2005)
- Esir Kalpler (2006)
- Hayat Bilgisi
- Acemi Cadı (2006-2007) - Cenk
- Selena
- Milyonda Bir
- İstanbul Çocukları
- Sensiz Yaşayamam
- Deniz Yıldızı
- Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
- Vatanım Sensin
- Arka Sokaklar (2022) - Poyraz
Sinema filmleri
- Hayattan Korkma
- Renklerde Kaybolan Hayat
- Kukuriku: Kadın Krallığı