Arka Sokaklar Poyraz kimdir, gerçek adı nedir? Cenk Gürpınar kim, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Poyraz'ı aslında kim?

Arka Sokaklar Poyraz kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Cenk Gürpınar kimdir, kaç yaşında, nereli?

ARKA SOKAKLAR POYRAZ KİMDİR?

Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da Poyraz karakterini canlandıran isim Cenk Gürpınar'dır.

CENK GÜRPINAR KİMDİR?

Mehmet Cenk Gürpınar (d. 7 Ocak 1984, İstanbul) Türk reklam, dizi ve sinema oyuncusudur. En iyi bilinen rolü Acemi Cadı'da canlandırdığı "Cenk" karakteridir.

Ortaokulu Özel Doğuş Koleji, Liseyi de Özel Atacan Koleji'nde tamamladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Daha sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümünde eğitim almıştır.

TV dizileri

İlk Göz Ağrısı (2005)

Esir Kalpler (2006)

Hayat Bilgisi

Acemi Cadı (2006-2007) - Cenk

Selena

Milyonda Bir

İstanbul Çocukları

Sensiz Yaşayamam

Deniz Yıldızı

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Vatanım Sensin

Arka Sokaklar (2022) - Poyraz

Sinema filmleri

Hayattan Korkma

Renklerde Kaybolan Hayat

Kukuriku: Kadın Krallığı

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