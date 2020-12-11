Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar özet!
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Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar özet!

11.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:32
Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar özet!

15 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisidir. Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar özet!

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar özet!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZET

Mesut ve Tunç'un büyük kavgasından sonra, Tunç hastanenin acil servisindedir. Pansuman yapılır. Babasına olan öfkesi ve nefreti gittikçe artmaktadır. Mesut oğlunu, hayattaki tek varlığını nasıl kurtaracağının, evladını nasıl geri kazanacağının bir yolunu bulmanın peşindedir. Selin, bu dönemde Mesut'un yanında yerini alır. Rıza Baba, hastaneye gelip Tunç ile görüşür ve hastanedeki pansumanından sonra Rıza Babanın evine götürülür. Uyuşturucu kullanmaktan mahkemeye çıkacağı güne kadar Ali abisi ve Pınar ablasının gözetimi altında kalacaktır. Mahkemeden çıkan karar rehabilitasyon merkezine gönderilerek tedavi görmesidir. Eğer tedaviyi ret eder ya da kaçarsa, 5 yıla yakın hapis cezası alacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI!

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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