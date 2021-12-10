Arka Sokaklar nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Arka Sokaklar dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Arka Sokaklarnerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Arka Sokaklarnerede çekiliyor?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda İstanbul'da çekiliyor. Arka Sokaklar dizi çekimleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile anlaşmıştır. Dizinin İl Emniyet Müdürlüğü sahneleri burada çekilmektedir. Bunun yanı sıra dış mekan çekimleri de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılıyor.

ARKA SOKAKLAR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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