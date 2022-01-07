İSTANBUL (Haberler.com) - Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, neden yok? Arka Sokaklar hangi gün yayınlanıyor?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar her Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Fakat bugün 7 Ocak 2022 yılbaşı tatili arası nedeniyle dizi ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz ilçeleridir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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