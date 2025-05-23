Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?
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Arka Sokaklar dizisinin 715. bölüm fragmanında Mesut karakterinin hedef alındığı görülüyor. Mesut'un canı tehlikede ve suikastçının hedefi oluyor. Ancak Mesut'un ölüp ölmediği henüz belli değil. Şevket Çoruh'un diziden ayrılıp ayrılmadığı da merak konusu. Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 715. Bölüm fragmanını izleyince şaşırdı. Peki, Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim sokaklarımda ne işin var?"

Rıza Baba ve ekibin karşısında yeni bir mücadele!

Adnan Baki neyin peşinde?

Mesut'un canı tehlikede!

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut suikastçinin hedefi oluyor. Hedefte görülen Mesut ateş edilmeye hazırlanırken silah sesi geliyor. Ancak Mesut öldü mü ölmedimi henüz belli değil. Yeni bölümde duru belli olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü Çoban gizli görevde!

20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan'a düşer. Zeki'nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

  • Zafer Ergin
  • RIZA SOYLU
  • Özgür Ozan
  • HÜSNÜ ÇOBAN
  • İlker İnanoğlu
  • ENGİN BALKAN
  • Ozan Çobanoğlu
  • HAKAN ÇINAR
  • Özlem Çınar
  • AYLİN AYDIN
  • Hasan Denizyaran
  • KADİR KORMAZ
  • Oğuz Peçe
  • EMRE GÜRBÜZ
  • Sinem Reyhan Kıroğlu
  • BİRCE YAMAN
  • Cansu Fırıncı
  • ÜNAL KALAFAT
  • Tunç Oğuz
  • ARDA ATİK
  • Ali Haydar Çataltepe
  • ALPER GÜNDÜZ
  • Ece Aydemir
  • CANSU TOPRAK
  • Gizem Terzi
  • SİNEM ÖZDEMİR
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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