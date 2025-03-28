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Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar diziden ayrılıyor mu (MESUT KOMİSER VURULDU)?

Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar diziden ayrılıyor mu (MESUT KOMİSER VURULDU)?
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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar diziden ayrılıyor mu ?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 28 Mart Cuma akşamı 707'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?
Mesut vuruldu!

Rıza Baba, Ayvalık üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan çete için ekibi Ayvalık'ta operasyona gönderir. Operasyonda kaptan kılığına giren Mesut 2 kurşunla sırtından vurulur!

Son durum bugün yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar diziden ayrılıyor mu (MESUT KOMİSER VURULDU)?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çobanlar'a sürpriz bir kiracı geliyor!

Balat'ın dar sokaklarından birinde bir Roman nişanı yapılmaktadır. Çiçekçi Harika ve kuzeni Laço da nişan alayına katılır. O gün orda bulunan küçük Cemre'den ise bir daha haber alınamaz. Bütün oklar Laço'yu gösterirken onun tek destekçisi Harika'dır. Dosyayı araştıran ekibimiz iç içe geçmiş cinayetleri su yüzüne çıkartır. Diğer yandan Tunç Gülo gittiği için çok üzgündür. Hakan ve Aylin uzun süre sonra barışmıştır. Nazike ise aldığı eve bulduğu kiracılarla Hüsnü'yü yine çileden çıkartır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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