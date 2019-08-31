Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?

31.08.2019 11:19

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni sezon fragmanındaki Mesut detayı ise izleyenleri endişelendirdi.

MESUT EKİPTEN AYRILIYOR MU?

Kısa bir süre sonra yeni sezon bölümleriyle ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı kafa karıştırdı. Mesut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle zor yürümesi ve Rıza Baba'nın panodan fotoğrafını çıkarması dikkat çekti.

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı. Genç oyuncu Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz diziye dahil oldu. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.