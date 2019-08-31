Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?

14'üncü sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin fragmanında Rıza Amir'in bacağından sakatlanan Mesut'un personel panosundaki fotoğrafını çıkarması kafa karıştırdı.

31.08.2019 11:19
Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni sezon fragmanındaki Mesut detayı ise izleyenleri endişelendirdi.

MESUT EKİPTEN AYRILIYOR MU?

Kısa bir süre sonra yeni sezon bölümleriyle ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı kafa karıştırdı. Mesut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle zor yürümesi ve Rıza Baba'nın panodan fotoğrafını çıkarması dikkat çekti.

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı. Genç oyuncu Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz diziye dahil oldu. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Ela Yörüklü, Gamze Topuz ve Yiğitcan Ergin
Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?
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YORUMLAR (19)

  • ADINIZI YAZIN:
    Mesut olmazsa bu dizi izlemez aylinde olmalı ilk günden beri kadroda bunlar alıştık bu kişileri seviyoruz
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  • MESUT OLMADAN OLMAZ.:
    Mesutu izleyen o küçük çocuklar büyüdüler mesut gibi polis oldular. Teşkilatın sana ihtiyaci Var mesut komserim.
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  • MESUTSUZ ENGİNSİZ HÜSNÜSÜZ ALİSİZ OLMAZ:
    engin mesut hüsnü ali siz ekip olmaz keske muratta dönse birtek murat eksik oda dönerse ekip tamamlanir
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  • ÇİĞDEM ÇAĞLI:
    İlk başladığı günden beri diziyi izliyorum lütfen biraz seyirciye kulak verin.Suatı öldürdünüz tadı bozuldu,şimdi Aylini çıkardınız çıtaydı olmadı ama Mesut giderse dizi çok kan kaybeder ve izlenmez insanlara gitti gidiyor demeyin
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  • MESUT SUZ OLMAZ ALİSİZ HÜSNÜSÜZ ENGİNSİZ EKİP İŞİ::
    Mesut komiser siz olmaz enginsiz hüsnüsüz alisiz olmaz bu dizi biz bunları izleyerek büyüdük ve huzur ve güven sağlayıcı olduk saygılar
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  • BURAK ASLAN:
    Mesut olmazsa izlemem bu diziyi, zaten izleyiciyi ekrana kitleyen mesut ve oyuncu olarak da gelen yerine beni alsalardı daha iyi olurdu
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