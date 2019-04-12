Arka Sokaklar'ın Oyuncusu Ozan Çobanoğlu'nun Babası Halk Ozanı Murat Çobanoğlu Olduğu Ortaya Çıktı
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, ünlü halk ozanı Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü çıktı.
BABASI HALK OZANI
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da 'Hakan Komiser'i canlandıran Ozan Çobanoğlu, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.
KARİYERİNİ OYUNCULUKLA DEVAM ETTİRDİ
Kars'ta doğup sesiyle, sözüyle tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi.
İŞTE OZAN ÇOBANOĞLU'NUN BABASI MURAT ÇOBANOĞLU
Ozan Çobanoğlu verdiği bir röportajda babası için şunları söylemişti: Babamın emeği bende çok fazladır, iddia ediyorum ki eğer o olmasaydı hayatımda, asla bir tiyatro oyuncusu olamazdım. Benim okuduğum yıllarda insanlar oyunculuktan bu dönemdeki kadar para kazanamıyorlardı ya da bizim mesleğimiz bu denli saygın ve popüler değildi."
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Bizim kahvehaneye çok sık gelirdi rahmetli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GÜNAYDINNNCevap Yaz Yayından Kaldır
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TEK TÜRKİYE filminden beri seviyorum ben Ozan ÇOBANOĞLUnuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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murat cobanoğlu cok büyük bir değerdi ülkemiz icin mekanı cennet olsun inşallah espirili konuşmaları şakaları sesi cok güzeldi..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Murat ÇOBANOĞLU dede orda bi dur. Rahmetli efsaneydi kardeşim efsane.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır