Arka Sokaklar'ın Oyuncusu Ozan Çobanoğlu'nun Babası Halk Ozanı Murat Çobanoğlu Olduğu Ortaya Çıktı

Arka Sokaklar'ın Oyuncusu Ozan Çobanoğlu'nun Babası Halk Ozanı Murat Çobanoğlu Olduğu Ortaya Çıktı

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, ünlü halk ozanı Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü çıktı.

BABASI HALK OZANI

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da 'Hakan Komiser'i canlandıran Ozan Çobanoğlu, ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu çıktı.

KARİYERİNİ OYUNCULUKLA DEVAM ETTİRDİ

Kars'ta doğup sesiyle, sözüyle tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü ozanımız Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi.

İŞTE OZAN ÇOBANOĞLU'NUN BABASI MURAT ÇOBANOĞLU

Ozan Çobanoğlu verdiği bir röportajda babası için şunları söylemişti: Babamın emeği bende çok fazladır, iddia ediyorum ki eğer o olmasaydı hayatımda, asla bir tiyatro oyuncusu olamazdım. Benim okuduğum yıllarda insanlar oyunculuktan bu dönemdeki kadar para kazanamıyorlardı ya da bizim mesleğimiz bu denli saygın ve popüler değildi."

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