Arka Sokaklar Gonca kimdir? Pelin Körmükçü kim, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Gonca'sı Pelin Körmükçü'nün rol aldığı diziler ve filmler...

Arka Sokaklar Gonca kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

ARKA SOKAKLAR GONCA KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Gonca karakterini canlandıran isim Pelin Körmükçü'dür.

PELİN KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Pelin Körmükçü 10 Şubat 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Körmükçü, sanat hayatına, 1988 yılında özel bir televizyon şirketinde oyuncu olarak başladı. Sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, yine sanatçı olan Körmükçü ailesindendir. 1994 yılında Hadi Çaman ile Yeditepe Oyuncuları'nda çalıştı. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosuna giren Körmükçü, seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Ödülleri

Magazin Gazetecileri Derneği, En İyi Televizyon Reklam Yıldızı, 2000

Filmografisi

Ramo - 2020

Sen Kimsin? - 2012

Bir Demet Tiyatro - 2006

Taşların Sırrı - 2006

Kadının Sessizliği - 2005

Tarçın Konuştu - 2004

Bekarlar - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Baldız Geliyorum Demez - 2002

Yaseminnamecik - 2000

Cümbüşiye - 2000

Haşlama Taşlama - 2000

Yılan Hikayesi - 1999

Yasemince - 1997

Bir Demet Tiyatro - 1997

Mesela Dedik - 1996

Tatlı Kaçıklar - 1996

Evdekiler - 1995

Yaseminname - 1994

Cümbüş Sokak - 1993

Bir Kadın Düşmanı - 1991

İz Peşinde - 1990

Rol Aldığı Diziler

Umutsuz Ev Kadınları - 2012 - (Arzu)

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014 - (Pelin)

Arka Sokaklar - 2017-2018 - (Gonca)

Ramo - Ahsen Hanlı - 2020-2021

Görsel kaynak:Kanal D

Haberler.com - Gündem