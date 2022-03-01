Arka Sokaklar Gonca kimdir? Pelin Körmükçü kim, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Gonca'sı Pelin Körmükçü'nün rol aldığı diziler ve filmler...
- Güncelleme:
Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizide yer alan Gonca karakteri hakkında Arka Sokaklar Gonca kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Daha önce başka yapımlarda gördüğümüz Pelin Körmükçü kim, kaç yaşında? Pelin Körmükçü'nün rol aldığı diziler ve filmler
Arka Sokaklar Gonca kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.
ARKA SOKAKLAR GONCA KİMDİR?
Arka Sokaklar dizisinde Gonca karakterini canlandıran isim Pelin Körmükçü'dür.
PELİN KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Pelin Körmükçü 10 Şubat 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Körmükçü, sanat hayatına, 1988 yılında özel bir televizyon şirketinde oyuncu olarak başladı. Sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, yine sanatçı olan Körmükçü ailesindendir. 1994 yılında Hadi Çaman ile Yeditepe Oyuncuları'nda çalıştı. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosuna giren Körmükçü, seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Ödülleri
Magazin Gazetecileri Derneği, En İyi Televizyon Reklam Yıldızı, 2000
Filmografisi
- Ramo - 2020
- Sen Kimsin? - 2012
- Bir Demet Tiyatro - 2006
- Taşların Sırrı - 2006
- Kadının Sessizliği - 2005
- Tarçın Konuştu - 2004
- Bekarlar - 2003
- Ölümsüz Aşk - 2003
- Baldız Geliyorum Demez - 2002
- Yaseminnamecik - 2000
- Cümbüşiye - 2000
- Haşlama Taşlama - 2000
- Yılan Hikayesi - 1999
- Yasemince - 1997
- Bir Demet Tiyatro - 1997
- Mesela Dedik - 1996
- Tatlı Kaçıklar - 1996
- Evdekiler - 1995
- Yaseminname - 1994
- Cümbüş Sokak - 1993
- Bir Kadın Düşmanı - 1991
- İz Peşinde - 1990
Rol Aldığı Diziler
- Umutsuz Ev Kadınları - 2012 - (Arzu)
- Arkadaşım Hoşgeldin - 2014 - (Pelin)
- Arka Sokaklar - 2017-2018 - (Gonca)
- Ramo - Ahsen Hanlı - 2020-2021
Görsel kaynak:Kanal D