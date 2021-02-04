Arka Sokaklar dizisindeki Esma kimdir? Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında?
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Arka Sokaklar dizisindeki Esma kimdir? Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında?

04.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:00
Arka Sokaklar dizisindeki Esma kimdir? Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında?

Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasına katılan Ezgi Çelik hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Arka Sokaklar dizisindeki Esma kimdir? Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında?

Arka Sokaklar dizisindeki Esma karakteri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar dizisindeki Esma hakkında detaylar...

ARKA SOKAKLAR ESMA KİMDİR?

Mesut'un aşk yaşadığı doktor bir kadındır daha sonra Mesut'tan intikam almaya çalışan Sidar tarafından vurularak öldürülür.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ezgi Çelik eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Kara yılan dizisi ile yaşayan Ezgi Çelik; Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Bir Çocuk Sevdim, Şubat, Ben de Özledim ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Yüzbaşı Songül karakterini canlandırmaktadır.

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