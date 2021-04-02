Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 54.ve 55. bölümlerinde avukatlara yönelik çirkin muamele yapıldığını gerekçe gösteren 70 baro başkanı, diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet etti.