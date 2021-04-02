Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti

Haberler.com - Haberler | Magazin

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 54.ve 55. bölümlerinde avukatlara yönelik çirkin muamele yapıldığını gerekçe gösteren 70 baro başkanı, diziyi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet etti.

Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 54.ve 55. bölümlerinde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

TEPKİ TOPLAYAN TOKAT SAHNESİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllardır reyting rekorları kıran dizinin özellikle bir sahnesinde avukatın gördüğü muamele, baro başkanlarını çileden çıkardı. Dizinin bahsi geçen söz konusu sahnesinde, polis ekipleri suçlu olduklarını düşündükleri avukatın çevresini sarıyor. Gözaltına alınmak istenen şahıs direnince polislerden birisinin "Alın şu adamı, kelepçe takın" dediği ve tokat attığı görülüyor.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİLER

Ekranlara gelen ve avukatlara yönelik çirkin muamele olarak adlandırılan sahneler sonrasında 70 baro başkanının şikayet dilekçesi verdi. İdari yaptırım talep ettiklerini söyleyen başkanlar, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.

Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Özge Özder Cem Adrian Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:00:39. #1.16#
title