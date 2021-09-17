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Arka Sokaklar'da 16. sezon başlıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Arka Sokaklar'da 16. sezon başlıyor

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar", yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar", yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünün özeti kısaca şöyle:

EKİP YANGIN BÖLGESİNDE

Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekip arasında amansız bir takip başlar. Öte yandan Rıza Baba ve ekibi, orman yangınlarının çıktığı bölgelere gider. Rıza Baba, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi ve Selin, yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ancak onları büyük bir tehlike beklemektedir.

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Haber: Arka Sokaklar'da 16. sezon başlıyor - Haberler Magazin
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