Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 610. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Rıza Baba'nın vurulması şok etkisi yaratıyor!

Rıza Baba'nın vurulduğunu öğrenen ekip şoke olur. Herkesin dünyası başına yıkılır. Peki Rıza Baba öldü mü?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

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