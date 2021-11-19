Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 604. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar 605. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

AİLESİ KATLEDİLEN KADİM, SAMİR VE İKBAL'DEN İNTİKAM ALMAK İSTER…

Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

BENZİN İSTAYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANIR…

Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.

MÜFETTİŞ İDİL'İN MESUT'A YAKINLAŞMASI SELİN'İN GERİLMESİNE SEBEP OLUR…

Selin, müfettiş İdil'in Mesut'a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut'a sarılır. Selin'in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar.

ASİYE, EŞYALARINI TOPLAMAK İÇİN ALMANYA'YA GİDER…

Asiye'nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes'in tavırlarından şüphelense de torunu Mert'i mukaddes ile gönderir.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 19 Kasım Cuma akşamı Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 603. Bölümünde ekip, araştırmayı derinleştirip Samir'in peşine düşüyor!

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.

Emekli polis Muhammer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başlar. Muhammer'in telefon kayıtlarından ulaşılan numara bir kız öğrenci yurdundan sinyal verir. Soruşturma için yurda giden Engin, yurt güvenliklerinin cesetleri ile karşılaşır. Yurtta görevli diğer güvenlik Davut ise ortadan kaybolmuştur. Tüm deliller suçlunun Davut olduğunu işaret eder. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer'in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut'un peşine düşer.

Arda görevdeyken İstanbul'u gezen Alexandra, bindiği taksinin şoförü tarafından dolandırılır. Alexandra'yı dolandıran şoför aynı zamanda taksiyi çalmış olan bir suçludur. Arda ve ekibimiz, Alexandra'yı kurtarmak için harekete geçer.

Türkiye'ye dönmek için eşi Asiye'yi ikna eden Metin, Latif'in mandırasında çalışmaya devam eder. Mandıraya gelen restoran zinciri sahibine büyük bir satış gerçekleştirir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 12 Kasım Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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