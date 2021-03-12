Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 581. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 581. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Hüsnü'yü düğün telaşı sarıyor!

Esra'ya evlenme teklif etmeye karar veren Hüsnü'yü herkes desteklemektedir. En çok da Nazike...

Esra'yı çok seven Nazike mutluluğun doruklarında gezmektedir. Hüsnü'yü ise bir heyecan sarar.

Mesut ve Selin ise birlikte olmanın keyfini çıkarmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 580. Bölümde Medar, ekibimize darbe üstüne darbe vuruyor!

Mesut, çatışma seslerinin olduğu yere gittiğinde korkunç manzarayla karşılaşır. İstihbaratçı Ekrem ölmüştür ve Cemal ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Cemal, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Cemal'in durumu ciddidir. Rıza Baba, Reşat Hocadan Cemal'in ameliyatına girmesini ister. Reşat Hoca, ekibin yarısını ölümlerden döndürmüş başarılı bir doktordur. Ameliyat sırasında komplikasyonlar oluşur ve Cemal'in kalbi durur.

Bu sırada ekip Medar'ın peşine düşmüştür. Medar, çatışmada ölen teröristin eşi ve kızına yardım yaptığı sırada gelişen olaylar ekibin dikkatini çeker. Genç kız yaşlı bir adamla evlendirilmek ister. Medar, adamın örgüte yaptığı yardımlardan dolayı kız ile evlenmesine razı olur; fakat kız, adam ile evlenmek istemez. Medar da bu kızdan hoşlandığından bir plan yapar. Kız gerdek gecesi Medar'ın verdiği silahla adamı vurur. Medar, kaçak duruma düşen kıza ve kendisine sahte pasaport düzenletir. Ekip pasaportların düzenlendiği matbaadan aldıkları bilgilerle Medar'ın planını çözer. Kurdukları pusuya Medar ve kız düşer. Çıkan çatışmada kız ölür, Mesut vurulur.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 5 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont