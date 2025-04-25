Arka Sokaklar CANLI izle! 25 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 710. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 25 Nisan Cuma akşamı 710'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aylin vuruldu!
Ekip, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düşer. Yapılan operasyon esnasında Aylin, keskin nişancıyı fark edince saniyeler içinde onun kurbanı oluverir. Peki tüm müdahaleler sonucunda Aylin, hayata tutunmayı başarabilecek mi?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?.
Serdar Bulut tarafından köşeye sıkıştırılan Hüsnü, kafasına sıkacak mı?
Metin yaptığı kazadan sonra paniğe kapılmıştır. Babasından yardım ister. Hüsnü olay yerine gelir ve Metin'e yardımcı olur. Bu esnada herkes Ceyhun'u aramaktadır. Hüsnü ve Metin kendilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokarken Serdar ise oğlunu bulmak için tüm imkanlarını seferber edecektir.
ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından CANLI izleyebilirsiniz.