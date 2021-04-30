Arka Sokaklar Aycan kimdir? Arka Sokaklar Aycan Ayfer Korhan kimdir, gerçek adı ne?

Kanal D`nin yayınlandığından beri iyi bir reyting alan ve adından sıkça söz ettiren ve sevilen dizisi Arka Sokaklarda eski karakterler kadar yeni karakterlerde kendilerinden oldukça söz ettiriyor ve beğeniliyor. Peki, Arka Sokaklar Aycan kimdir? Arka Sokaklar Aycan Ayfer Korhan kimdir, gerçek adı ne? Arka Sokaklar oyuncuları kimdir?

Kanal D`nin yayınlandığından beri iyi bir reyting alan ve adından sıkça söz ettiren ve sevilen dizisi Arka Sokaklarda eski karakterler kadar yeni karakterlerde kendilerinden oldukça söz ettiriyor ve beğeniliyor. Peki, Arka Sokaklar Aycan kimdir? Arka Sokaklar Aycan Ayfer Korhan kimdir, gerçek adı ne? Arka Sokaklar oyuncuları kimdir? İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR AYCAN AYFER KORHAN KİMDİR?

İlk defa dizi film sektöründe kamera karşısına geçen oyuncunun adı şu an bilinmemektedir. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun ilerleyen günlerde kadroya ismini yazdırması beklenmektedir." Açıklaması yapılırsa da doğru olabilir bence en azından haber başlığına dair bilgi olur.

ARKA SOKAKLAR AYCAN KİMDİR?

Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oldu. Ekip, uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır.

ARKA SOKAKLAR KORHAN KİMDİR?

Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır. Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin dev kadrosu ise, Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek) gibi usta oyunculardan oluşuyor. Sevilen dizi Arka Sokakların bukadar usta oyuncuları barındırması, başarısın sırları arasında gösterilmektedir. Her hafta Cuma günler ekranlarda seyirciyle buluşan dizinin kadrosunun, rollerini başarıyla ekran başındakilere yansıtmaları ise reytingler konusunda yüksek adımlar demek olduğu biliniyor.