Arka Sokaklar'a üç yeni isim
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Arka Sokaklar'a üç yeni isim

25.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:32
Arka Sokaklar'a üç yeni isim

Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579'uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak.

Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579'uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak. Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine, Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise Nevbahar Pamiroğlu karakteriyle 581'inci bölümde misafir oyuncu olarak diziye dahil olacak.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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