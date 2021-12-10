Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 607. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 607. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gözünü karartan Mesut, Selin'i kurtarmak için Rıza Babayı bile karşısına alıyor!

Amerikalı uyuşturucu tacirinin elinde olan Selin ölümle burun burunadır. Mesut ise, onu kurtarmak için çırpınmaktadır. Ekip arkadaşlarını da yanına alan Mesut dört bir koldan Selin'i aramaktadır. Bu sırada pusuya düşen ekibimiz canlarını zor kurtarır. Bu operasyonun kendisinden haber siz yapılmasına öfkelenen Rıza Baba, Mesut'a ağır laflar söyleyerek onu son kez uyarır. Fakat Mesut'un, Rıza Babayı dinleyecek zamanı yoktur.

Mesut, ekip arkadaşlarının ve Samir'in desteğiyle Amerikalı uyuşturucu tacirini yakalamayı başarır. Selin'i kurtarmak için önemli bir adımdır bu; fakat, Amerikalının yardımcısı kadın Selin'i teslim etme konusunda çok da oralı olmaz. İşler Arap saçına dönmüştür ve Mesut'u tutmak çok zordur artık...

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 608. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 607. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 606. Bölümünde ekip, Selin'in kayıp olması yüzünden büyük üzüntü içinde!

Çıkan çatışmada yaralanan Samir'in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir'in adamları tarafından ağır yaralanan İdris'in durumu ciddidir. Halide'nin İlyas'ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir'in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal'den başkası değildir.

Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin'in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir. Mesut, Selin'e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin'in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.

Sınıfta huzursuzluk çıkaran öğrencisini cezalandıran Pınar, öğrencinin babasının okulun sahibi ile olan yakınlığı sebebiyle okuldan atılır. Durumu kabullenemeyen Başak olaya el atarken gizemli biri tarafından gelen görüntüler olayın daha geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır.

Döviz bürosunda yaşanan soygun haberi ekibimizi alarma geçirir. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilmi, Hüsnü'nün de tanıdığı bir emekli polistir. Vakaya Ceyhun ve Erdem isimli iki polis memuru da yardımcı olur. Olay yeri görüntülerini inceleyen ekibimiz Feraye isimli bir kadının soygundan bir hafta önce gittiği döviz bürosundaki davranışlarından şüphelenir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 10 Aralık Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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