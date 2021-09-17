Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 595. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! - Haberler
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Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 595. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

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Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 595. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar 595. bölümde neler olacak? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

Arka Sokaklar 595. Bölüm Fragmanı yayında! Engin'in oğlu ölüyor mu?

Ekip bir aydır peşinde olduğu Memo'nun izini bulur. Mahmut ve adamlarına karşı düzenlenen operasyonda büyük çatışma yaşanıyor.

Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 595. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ARKA SOKAKLAR 595. BÖLÜM FRAGMANI İZLE... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın sezon finali olan 594. Bölümünde ekip, şok üstüne şok yaşıyor!

Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.

Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba'da adliyededir. Pınar ve Ali'nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye'den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha'ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü'nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

Arka Sokaklar bu akşam 17 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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Haber: Arka Sokaklar 596. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 595. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! - Haberler
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