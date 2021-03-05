Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 580. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 580. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Selin'in başı seri katille dertte!

Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.

Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 581. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 579. Bölümde ekip, Cemal'den gelen kötü haberle yıkılıyor!

Servet, Radikal Örgütün Türkiye sorumlusu Medar'ın yardımıyla istihbaratçıların elinden kaçmayı başarır. Bunu öğrenen ekibimiz onların peşine düşer. İnterpol'ün de arananlar listesinde olan Servet'i yakalamak için İstanbul'a gelen Türkiye Temsilcisi Seda Komiser, ortak operasyon yapmak için ekibimiz ile anlaşır. Alınan istihbaratlar ile Servet'in yurt dışına kaçacağı öğrenilir. İnterpol tarafından öldürülen bir örgüt elemanının kimliğini kullanarak bir polis gizlice içlerine sızar. Servet'i yurt dışına kaçıracak tek kişi olarak Medar ile anlaşan gizli polis planlanan gün limanda hazır bulunur. Ekip, Servet ve Medar'ı görünce operasyonu başlatır. Çıkan çatışma sırasında Medar kaçmayı başarır. Servet ise, Rıza Babanın kurşunlarına hedef olarak ölür.

Medar,kaçtıktan sonra radikal örgütüne adam sağlamaya başlar. İstihbaratçı Ekrem, onu takip etmektedir ve elinde ekibimizin de ihtiyacı olan bilgiler vardır. Ekrem, her zamanki gibi Mesut'tan yardım ister. Rıza Babadan alınan izin ile Ekrem'in operasyonuna Cemal ile birlikte dahil olur. Cemal ve Ekrem, örgüt elemanlarından birisini takip ederek Medar'a ulaşmayı başarırlar; fakat Medar'ın adamı, onları fark eder. Çıkan çatışmada Cemal ve Ekrem vurulur. Mesut, geç kalmıştır ve bu acı haberi ekip arkadaşlarına üzüntü içinde verir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 5 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont