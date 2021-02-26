Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 579. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 579. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Mesut, Cemal'i vurulmuş olarak buluyor!

İstihbarattan Ekrem yeniden ortaya çıkmış ve Mesut'u kendi işlerine alet etmeye başlamıştır. Bu durumdan dolayı Selin, Mesut'a serzenişlerde bulunur. Mesut, Ekrem ile operasyona giderken Cemal de onlara katılır. Operasyon sırasında Cemal ile Ekrem ortadan kaybolur. Çatışma yerine giden Mesut acı tablo ile karşı karşıya kalır. Cemal vurulmuş bir şekilde yerde yatmaktadır. Bu haber başta Ezgi olmak üzere herkesi şoke eder. Cemal'in akıbeti ise, merak konusudur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 578. Bölümde ekip, Servet Amcaya büyük bir darbe indiriyor!

Ali'nin eşi Pınar, araba almak için kredi çekmiştir. Servet Amca, bankadaki elemanını kullanarak hesapta oynama yapar. Ali ve Pınar'ın ortak hesabına 250.000 Euro tutarında para aktarır. Farkında olmadıkları bu durum Servet'in yakalanması ve mali şube polislerinin evdeki muhasebe kayıtlarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu kayıtlar ve bankadaki bu para Ali ile Pınar'ın gözaltına alınmasına neden olur. Ali, eşini bu durumdan sıyırmak için suçu üstlenir. Bu kararı ise, aklanması yolunda büyük bir gedik açar.

Bu sırada Servet, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkartılır ve istihbarat şubenin belirlediği güvenli eve geçer. Tüm pis işlerini avukatı aracılığıyla güvenli evden yönetmeye başlar. Ali'nin içeride, Servet'in de dışarıda olması ekibimizi çok öfkelendirir. Avukatının peşine düşen ekibimiz, uzun takipleri sonucunda istediklerine ulaşırlar. Servet'in yurtdışına kaçırmaya çalıştığı paralara el koymayı başaran ekibimiz Servet'e büyük bir darbe indirir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 19 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont