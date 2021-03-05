Arka Sokaklar 579. bölüm izle! KANAL D Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 579. bölüm izle

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ARKA SOKAKLAR 579. bölüm FULL İZLE!

Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında 579. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 579. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 579. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal iki kurşun yemiş, kalbi durmuştur. Mesut, 15 dakika kalp masajı yapar. Cemal kendine gelir ancak tekrar bayılır. Bu sırada sağlıkçılar olay yerine intikal eder. Cemal hemen hastaneye kaldırılır. Rıza Baba, Reşat hocanın kapısını çalar. Herkes hastanededir. Ezgi bitmiş durumdadır. Mesut psikolojik olarak çökmüş durumdadır. Ekrem'in ölüşü, Cemal'in gözünün önünde vurulması travma yaratır. Selin durumun farkındadır ve destek olmaya çalışır. Cemal ameliyata alınır. Reşat hocanın ameliyatta olması Rıza baba ve ekibimizi bir nebze daha güçlü tutar. Cemal'in ameliyatı başarılı geçer. Herkes nefesleri tutmuş Cemal'in uyanmasını beklemektedir.

KANAL D ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Arka Sokaklar 580. Bölüm 1. fragman

Arka Sokaklar 580. Bölüm 2. fragmanı