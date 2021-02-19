Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D Arka Sokaklar 578. bölüm izle full izle!

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ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında bu akşam 578. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 578. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 579. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar 578. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, muzafferin kirli yanını görüyor!

Ekip, kumar oynatıldığını öğrendikleri mekana gizli bir operasyon düzenler. Bu mekanda sürpriz bir kişi daha vardır: Terör Şube Komiseri Muzaffer. Muzaffer'in kumar sevdası onu ekibimizin eline düşürür. Muzaffer, mekanı korumak için yüklü bir miktar parayı haraç ister. Mekan sahibinin kabul ettiği haraç verildiği sırada ekibimiz Muzafferi kıskıvrak yakalamayı başarır. Muzaffer, sorguda bülbül gibi şakımaya başlar. Servet Amcanın kirli işleri ile ilgili bilgiler verir.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont