Arka Sokaklar 578. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 577. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 578. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 577. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Mesut'a büyük bir kumpas kuruluyor!

Amca lakaplı suç örgütü lideri Servet, ekibin operasyonlarından dolayı sıkışmış durumdadır. Kirli oyunlarla ekibin üzerine giderek rahat bir nefes almaya çalışmaktadır. Bu uğurda ilk olarak Arif Müdüre şantaj videosuyla saldırıp onu ekarte etmeyi başarmıştır. Sırada ağır top olan Mesut vardır. İçerideki adamı olan Terör Şube Komiseri olan Muzaffer'i kullanarak, Mesut'u gözaltına aldırmayı başarır. Yakılan bir mekanda görüntüleri olan Mesut, organize kumpas ile suçlu gösterilmiştir. Mesut, sorgu sırasında Muzaffer'in yapmak istediğini anlar ve öfkeden gözü dönmüş bir şekilde ona saldırır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 578. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 576. Bölümde ekip, kendilerine şantaj yapan Servet Amcaya büyük darbe indiriyor!

Servet Amca, peşinde olan ekibi dize getirebilmek için kumpaslar kurmaya başlar. İlk hamle olarak Arif Müdürü kullanır. Arif Müdür ile bir kadının görüntüleri üzerinden Rıza Babayı ve ekibini yolundan çekmeyi umutlar. Rıza Baba ve ekip, bu şantaja pabuç bırakacak yürekte olmadıklarını yaptıkları gizli operasyonlarla Servet Amcaya gösterirler. Emniyette, Servet'e çalışan birisi olduğunu düşünerek tüm operasyonları gizli yapan ekibimiz, silah kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları son operasyonla Amcayı çok kızdırırlar. Servet, bunun acısını Arif Müdürün görüntülerini sosyal medyaya sızdırarak gösterir; fakat Rıza Baba ve ekip, bu duruma karşı önlem almışlardır. Köşeye sıkıştığını gören Servet ise, ikinci hamlesini yapar. Terör Şubedeki köstebeği Komiser Muzaffer'i kullanarak Mesut'a kumpas kurmaya başlar.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 12 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont