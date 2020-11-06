Arka Sokaklar 564. fragmanı yayımlandı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar dizisi 563. bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, 563. bölüm ile geçtiğimiz hafta takipçileri karşısına çıkmıştı. Dizinin yeni bölüm tarihini merak eden diziseverler için Arka Sokaklar 564. yeni bölüm 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, ölümcül bir plan yapıyor ve Tunç'u neşterle yaralayıp hastaneye sevkini sağlıyor. Tunç'un başında da arkadaşı olan cezaevi müdürü gider. Çok kan kaybeden Tunç acilen hastaneye yetiştirilmelidir; fakat, Mesut hastanede tehlikeli olacağını bildiğinden ambulansla birlikte oğlunu kaçırır. Ekip, Mesut'un bu pervasız hareketinden dolayı zor durumdadır ve onlara ulaşamamaktadırlar. Bir taraftan da avukat Başak, Tunç'u temize çıkartacak olan delillere ulaşır; fakat, Mesut'un hareketi onun da elini kolunu bağlamaktadır. Özcan, Tunç'un hastaneye sevkini duymuştur ve dışarıdaki adamı Coşkun'a hem onun, hem de Mesut'un ölüm emrini verir. Mesut mesleğini ve canını kaybetmenin eşiğindedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Dizinin kadarosunda yer alan isimler izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, Arka Sokaklar oyuncuları:

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Alp Korkmaz (Ali),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Merve Oflaz (Bahar),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla),

Tunç Oğuz (Arda),

Yüsra Geyik (Zeliha),

Onur Bay (Tekin),

Kerimhan Duman (Tunç),

Ecem öz (Şule),

Elvan Dişli (Pınar),

Efe Günay (Haydarberk),

Ada Baykan (Zeyno Bebek),

Garip Kont